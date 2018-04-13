"Мосгаз" на субботнике промоет газовые фонари в парке Воинской славы

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Специалисты АО "Мосгаз" проведут промывку действующих газовых фонарей в рамках субботника в парке Воинской славы, сообщили в пресс-службе департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы.

"Специалисты "Мосгаза" проведут уникальные мероприятия по техническому обслуживанию и промывке настоящих, действующих газовых фонарей, воссозданных по чертежам ХIХ века", — говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, решение о том, чтобы воссоздать архитектурный ансамбль газовых фонарей в парке Воинской славы было принято в целях сохранения истории развития газового хозяйства Москвы.

"Для автономной работы фонарей, специалистами "Мосгаза" была применена самая современная горелка с электроподжигом, датчиками освещенности и горения", — пояснили в пресс-службе.

Электропитание автоматики осуществляется от встроенного аккумулятора: днем он заряжается от солнечной энергии, а ночью от света самого газового светильника. Примененные технические и технологические решения прошли экспертизу промышленной безопасности, в результате которых было получено положительное заключение.