"Авачинский марафон" на Камчатке соберет более 300 спортсменов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 апр — РИА Новости. Спортсмены из 15 субъектов России, а также Норвегии, Германии, Таиланда и США в воскресенье примут участие в международных соревнованиях по лыжным гонкам "25-й Авачинский марафон", который проходит на Камчатке с 1994 года, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Состязания пройдут на биатлонном комплексе имени Виталия Фатьянова в Петропавловске-Камчатском. Также на марафоне будет разыгран "Суперкубок России по лыжным марафонам — Гран-при-Russialoppet 2018".

"В состязаниях примут участие лучшие марафонцы из 15 регионов России, в том числе представители Камчатки, а также спортсмены из Норвегии, Германии, Таиланда и США. "Авачинский марафон — это один из самых популярных спортивных праздников не только Камчатки, но и всей страны. Для участия в забеге в наш регион каждый год приезжают именитые спортсмены", — говорится в сообщении пресс-службы.

По словам главного секретаря лыжной гонки Виктории Рейнасте, в этом году в марафоне примут участие звезды российского лыжного спорта и биатлона, такие как Антон Шипулин, Иван Черезов, Дмитрий Малышко, Алексей Волков, Алексей Петухов, Алексей Корнев, Александр Поварницын, Александр Бабчин.

Впервые "Авачинский марафон" прошёл на Камчатке в 1994 году. С 2001 года соревнования вошли в десятку лучших марафонов России и были включены в календарь всероссийских соревнований "Russialoppet". В 2005 году "Авачинский марафон" также включен в календарь Международной федерации лыжного спорта (FIS).

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