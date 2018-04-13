В Москве в начале апреля установилась аномально низкая влажность воздуха

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Апрель текущего года может установить новый рекорд по низкой относительной влажности воздуха, сообщается на сайте "Метеоновости" в пятницу.

"Обычная жизнь антициклона составляет от трех до пяти суток. Но в текущем апреле антициклоны, сменяя друг друга, продлили свое пребывание на Московской земле уже 13 дней. Воздух, циркулирующий в их системе, мало насыщен влагой", — говорится в сообщении.

По данным синоптиков, 12 апреля впервые с начала 2018 года относительная влажность воздуха составила 19%, по состоянию на 13 апреля процент влажности составил 20%.

"За весь ряд многолетних наблюдений такие показатели приземного воздуха отмечались в апреле лишь в четырех годах: в 1976, 1977, 1982 и 2015 годах. В ближайшие выходные дни иссушение воздуха сохранится. И апрель текущего года может установить новый рекорд по очень низкой относительной влажности воздуха", — прогнозируют синоптики.