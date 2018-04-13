МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Минздрав выступил против продажи лекарств в супермаркетах, сообщила журналистам министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Ранее стало известно, что Минпромторг отправил в Минздрав законопроект о согласовании вопроса о возможной продаже лекарств в супермаркетах.

"Со стороны Минздрава согласование невозможно. Мы не меняли свою позицию. У нас сейчас достигнута одна из самых высоких в мире доступность лекарственных препаратов за счет того, что на одну аптечную точку у нас приходится минимальное количество жителей. Это не только касается крупных городов, это касается повсеместно территории РФ",- рассказала Скворцова после общественного приема граждан в Правительстве РФ.

Она добавила, что лекарственные препараты — это особый товар, который должен быть качественным, эффективным и безопасным. "Грань между этими характеристиками зыбкая бывает в том случае, если неправильно хранить эти лекарства или неправильно их использовать, поэтому наша позиция в том, что те точки, которые продают лекарственные препараты, должны быть лицензированы к этой деятельности, и те люди, которые работают в этих точках, должны быть готовы дать профессиональное квалифицированное разъяснение".