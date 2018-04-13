Суд объяснил решение блокировать Telegram в России немедленно

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Ограничение доступа в Telegram будет организовано после того, как Роскомнадзор получит соответствующее решение Таганского суда, говорится в сообщении службы.

Суд объяснил свое решение об удовлетворении иска о блокировке тем, что работа мессенджера "может привести к существенным нарушениям прав субъектов персональных данных".

"Удовлетворяя ходатайство заявителя…, суд исходит из того, что длительное неисполнение судебного постановления может привести к существенным нарушениям конституционных прав субъектов персональных данных, нанести значительный ущерб публичным и частным интересам", — говорится в опубликованном решении.

Ранее Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram в России до исполнения компанией требований ФСБ.

Представление доказательств заняло менее получаса, после этого судья удалилась в совещательную комнату. Согласно ее решению, Роскомнадзор может заблокировать мессенджер немедленно, до тех пор, пока не предоставит ключи шифрования.

Юристы Telegram на заседание не явились, сообщив, что основатель мессенджера Павел Дуров запретил им "легитимировать откровенный фарс своим присутствием". При этом известно, что они планируют обжаловать постановление суда.

Иск Роскомнадзора

В начале апреля Роскомнадзор обратился в суд с требованием заблокировать Telegram из-за отказа мессенджера предоставить ФСБ ключи шифрования. Ведомство попросило немедленно привести эту меру в исполнение, если выиграет дело.

Защита компании утверждала, что требования ФСБ невыполнимы по техническим причинам — из-за архитектуры мессенджера. Адвокаты также настаивали на переносе заседания из-за "процессуальных нарушений" со стороны судьи. По их словам, компании не дали ознакомиться с иском Роскомнадзора, лишив возможности представить возражения на него и свои доказательства. Суд ходатайство отклонил.

При этом в Роскомнадзоре считают, что компания могла бы предоставить ФСБ ключи, если бы захотела. По словам главы ведомства Александра Жарова, любой мессенджер мог бы "изменить свою архитектуру" для того, чтобы соответствовать законодательству страны, в которой действует.

Он выразил мнение, что юристы Telegram лукавят. "В секретных чатах передать ключи невозможно, в открытых чатах это возможно", — пояснил он.

Силовики заявляют, что мессенджером активно пользуются террористы при координации своих атак, и потому требуют предоставить ключи шифрования. В частности экстремисты держали связь через Telegram при подготовке теракта в петербургском метро в прошлом году. В результате теракта погибли 15 человек.