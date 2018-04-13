В некоторых районах Москвы зафиксировали повышенный уровень сероводорода

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Повышенное содержание загрязняющих веществ в воздухе, а также сероводорода в отдельных районах Москвы зафиксировано в ночные и утренние часы, ПДК не превышены, сообщили в "Мосэкомониторинге" в пятницу.

"В ночные и утренние часы отмечалось ухудшение условий рассеивания выбросов, что привело к повышению концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Сероводород: в отдельных районах города был превышен порог запаха, безопасный уровень воздействия, рекомендованный ВОЗ, не превышен", — говорится в сообщении.

Так, сообщают в ведомстве, вблизи автотрасс по данным на 08.00 максимальные разовые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе составляют: оксид углерода — 0,2 ПДКм.р., диоксид азота — 0,6 ПДКм.р., оксид азота — 0,5 ПДКм.р., диоксид серы — менее 0,1 ПДКм.р.

На других территориях аналогичные показатели достигают: оксид углерода — 0,3 ПДКм.р., диоксид азота — 0,6 ПДКм.р., оксид азота — 0,4 ПДКм.р., приземный озон — 0,2 ПДКм.р., диоксид серы — менее 0,1 ПДКм.р., взвешенные частицы РМ10 — 0,6 ПДКм.р.

Отмечается, что в дневные часы ожидаются метеоусловия, способствующие рассеиванию выбросов в атмосфере.