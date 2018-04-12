В ЕР выступили против индексации пенсий руководству Камчатского края

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. "Единая Россия" выступает против решения властей Камчатского края об индексации пенсий руководству региона и региональному законодательному собранию, что увеличит их более чем в два раза — почти до 150 тысяч рублей в месяц, сообщила пресс-служба партии в четверг.
"Считаю неприемлемым такое решение, которое было принято региональными властями. В данном случае речь идет о Камчатском крае, где губернатор подписал закон, принятый заксобранием, согласно которому будет применен повышающий коэффициент при расчете пенсий госслужащим в регионе. Региональные власти не слышат ни президента, ни председателя партии", — цитирует пресс-служба партии слова секретаря генсовета ЕР Андрея Турчака.
По его словам, партия разбирается в данной ситуации и возьмет ее на контроль.