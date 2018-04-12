На Ямале реализуют десять программ по защите интересов коренных северян

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 апр — РИА Новости. Десять государственных программ, нацеленных на защиту интересов и прав коренных малочисленных народов Севера (КМНС), реализуются в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает в четверг правительство региона.
"Представителей международного экспертного сообщества проинформировали, что в ЯНАО реализуется 10 государственных программ, нацеленных на защиту интересов и прав КМНС. Наиболее важное направление – медицина. На базе учреждений здравоохранения Ямала созданы мобильные медицинские бригады, работают подразделения санитарной авиации. Уделяется внимание медицинскому просвещению коренных народов. На национальные языки переводятся буклеты по вопросам сохранения здоровья и профилактики. Результатом мероприятий стало снижение уровня заболеваемости и смертности, в том числе младенческой", — говорится в сообщении.
Широкую известность получил ямальский проект "Кочевая школа". Он предоставляет возможность детям Севера, живущим в традиционной среде, получить современное качественное образование.
В ЯНАО также поддерживаются традиционные отрасли хозяйствования КМНС: оленеводство, рыболовство, сбор дикоросов, художественные промыслы, отмечают власти.
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