Дети-участники "Золотого сечения" на Урале подписали трудовые контракты

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 апр — РИА Новости, Ольга Ерачина. Школьники-участники проекта "Золотое сечение" — уральского аналога образовательного центра "Сириус" для талантливых детей — подписали отложенные трудовые контракты с IT-компаниями, сообщает департамент информполитики губернатора Свердловской области.

"В Свердловской области завершилась вторая смена Фонда поддержки талантливых детей и молодежи "Уральский образовательный центр "Золотое сечение". По итогам трехнедельного обучения по сверхшкольной программе несколько детей подписали отложенные трудовые контракты с IT-компаниями. Эксперты – представители уральских предприятий — не только курировали проекты ребят в рамках работы фонда, но и изначально формировали повестку смены", — говорится в сообщении.

Всего по итогам смены были подписаны 10 отложенных трудовых контрактов между выпускниками "Золотого сечения" и IT-компаниями: три контракта по направлению "блокчейн" заключены с компанией "Сапфир", пять контрактов по направлению "большие данные" – с компанией "Иридиум" и два контракта по направлению "мультимедиа технологии" – с компанией ММВС "Мультимедиа Видеосистемы".

Десятиклассник Станислав Ильин из Нижнего Тагила, принявший участие во второй смене "Золотого сечения", рассказал РИА Новости в четверг, что проект, который он разработал в рамках обучения, называется "Поиск мошенников".

"Цель его – обезопасить людей от мошенников или неприятного общения по телефону. Это происходит за счет мобильного приложения, которое показывает метки – классы звонящих номеров. Это либо мошенники, либо обычные люди, либо сборщики долгов и так далее – всего около 16 классов", — отметил школьник. По его словам, классификация номеров происходит с помощью нейросети.

Образовательный фонд "Талант и успех" учредили в Сочи в декабре 2014 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Силами фонда там же был создан образовательный центр "Сириус". Цель работы центра — раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка детей, проявивших способности в области искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве.

Свердловская область стала первым регионом России, в котором в рамках соглашения о сотрудничестве с федеральным центром "Сириус" создан региональный образовательный центр для обучения талантливых детей. Документ о взаимодействии был подписан главой региона Евгением Куйвашевым и руководителем образовательного фонда "Талант и успех" Еленой Шмелевой в декабре 2016 года. В августе 2017 года прошла первая проектная смена уральского образовательного центра "Золотое сечение".