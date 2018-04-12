МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Вице-премьер РФ Ольга Голодец призвала усилить работу психологов в детских лагерях в ходе летней оздоровительной кампании после последних случаев агрессии подростков.

"Я бы обратила внимание на работу психологов и работу специалистов… Это связано с совсем необычными явлениями, тяжелыми преступлениями, которые у нас произошли в этом году", — заявила Голодец на заседании Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних, посвященном летней оздоровительной кампании в 2018 году.

"Профилактика психического здоровья — одна из важнейших составляющих, это надо обязательно учесть и надо эту работу вести в лагерях, тем более, что у нас там круглосуточное пребывание", — сказала Голодец.

Она также сообщила, что за 2017 год в РФ на 50 тысяч увеличилось число детей с психическими расстройствами "Мы должны быть готовы, в том числе, к этому вызову", — заявила она.

С начала года произошло несколько резонансных ЧП в российских школах — драка с поножовщиной в Перми (пострадали 15 человек), нападение ученика девятого класса в Улан-Удэ (пострадали семь человек), в Курганской области семиклассница обстреляла своих одноклассников из пневматического оружия — семеро детей получили синяки и ссадины. Генеральный прокурор Юрий Чайка ранее сообщил о создании в ведомстве управления по надзору за соблюдением прав несовершеннолетних после инцидентов в школах.

Во вторник окружные власти сообщили об инциденте в школе города Радужный, где один из старшеклассников ранил другого ножом. Ранее в соцсетях появилась видеозапись конфликта двух школьниц из города Лабытнанги. На кадрах видно, как одна избивает другую, при этом собравшиеся посмотреть драку сверстники до последнего не вмешиваются в ситуацию, некоторые из них высказываются одобрительно и подбадривают одну из участниц.