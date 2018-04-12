МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Госдума в четверг на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о штрафах до 500 тысяч рублей для приглашавшей стороны за необеспечение своевременного выезда из РФ приглашенного мигранта.
Согласно пояснительной записке к проекту, действующим законодательством не установлена ответственность должностных и юридических лиц, которые выступают как приглашающая сторона, за непринятие мер по соблюдению иностранцами цели въезда и сроков пребывания в России.
"Предлагаемое законопроектом установление ответственности приглашающей стороны будет способствовать повышению эффективности соблюдения иностранными гражданами, пребывающими на территории РФ, норм миграционного законодательства", — говорится в пояснительной записке.