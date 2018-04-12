Власти Вологодской области выделят НКО 15 млн рублей в 2018 году

ВОЛОГДА, 12 апр — РИА Новости, Виктория Смирнова. Порядка 15 миллионов рублей выделят власти Вологодской области некоммерческим организациям (НКО) региона на реализацию общественно полезных проектов в текущем году, сообщил РИА Новости в четверг заместитель губернатора, начальник департамента внутренней политики Вологодской области Евгений Богомазов.

"В конкурсе на соискание финансовой поддержки областного бюджета стали лучшими 48 проектов", — сказал Богомазов.

По его словам, из 14 возможных направлений для получения субсидий больше всего победителей — в сфере социальной адаптации инвалидов, а также проекты, направленные на патриотическое и гражданское воспитание, а также повышение качества жизни пожилых людей.

Богомазов сообщил, что в ближайшее время с общественными организациями заключат договоры. Все деньги им будут переведены до 1 июня.