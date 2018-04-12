В Москве прошла первая промывка фасадов нежилых зданий

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Первая промывка фасадов нежилых зданий и объектов дорожного хозяйства прошла в Москве, сообщил замначальника объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Леонид Бородулин на пресс-конференции в четверг.

"Уже проведена первая промывка моющим средством объектов дорожного хозяйства и фасадов нежилых зданий", — сказал он.

Бородулин отметил, что были проведены выборочные обследования по промывке фасадов нежилых строений, в том числе крупных торговых центров и мест производства строительных работ, по итогам которых инспекторы ОАТИ выдали предписания на устранение нарушений.

Ранее заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщал, что в рамках субботников и месячника благоустройства приведут в порядок более 250 парков, 118 особо охраняемых природных территорий, свыше 8 тысяч озелененных территорий и 124 прилегающие к водоемам территории, включая зоны отдыха. Кроме этого, в порядок приведут объекты монументального искусства, воинские захоронения и памятники воинской славы, а в рамках акции "Миллион деревьев" в столице высадят свыше 400 деревьев и 16,6 тысячи кустарников.