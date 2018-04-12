Минобороны рассекретило материалы о службе Гагарина

Юрий Гагарин перед полетом на корабле Восток. 1961 год

Юрий Гагарин перед полетом на корабле Восток. 1961 год

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Первый в мире космонавт Юрий Гагарин обладал такими качествами, как умение хранить военную тайну, жизнерадостность, здоровое чувство юмора, говорится в рассекреченной служебной характеристике старшего лейтенанта Гагарина в Центре подготовки космонавтов.

Министерство обороны России к отмечаемому 12 апреля Дню космонавтики опубликовало на своем сайте исторические материалы, рассказывающие об офицерской службе первого космонавта планеты.

"Интеллектуальное развитие высокое. Волевые процессы устойчивы. В структуре личности преобладает общительность, оптимизм и здоровый юмор. Дисциплинированный, грамотный офицер. Строевая выправка и внешний вид хорошие. С товарищами общителен, в обращении вежлив", — отмечается в характеристике.

Из документа следует, что Гагарин, уроженец деревни Клушино Гжатского района Смоленской области, имел крестьянское происхождение и являлся членом КПСС с 1960 года.

"Физическое развитие хорошее. Рост 165 сантиметров, вес 68 килограммов. Спортсмен-разрядник по баскетболу. Обладает хорошей координацией движений. Специальные виды тренировок (полеты, парашютная подготовка, упражнения на центрифуге) переносит легко. По характеру спокойный, жизнерадостный. Критику воспринимает правильно. К коллективу относится с уважением. Политически развит, идеологически устойчив, умеет хранить военную тайну. Предан делу партии и социалистической Родине. За время пребывания в Центре зарекомендовал себя одним из наиболее подготовленных слушателей", — говорится в характеристике.