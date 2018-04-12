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Общество

Тотальный диктант по русскому напишут альпинисты и космонавт

12:1012.04.2018
(обновлено: 13:00 12.04.2018)
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© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкБаннер акции Тотальный диктант-2018 во Владивостоке. 12 апреля 2018Баннер акции Тотальный диктант-2018 во Владивостоке. 12 апреля 2018
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Тотальный диктант в субботу напишут альпинисты, пассажиры самолетов, футбольные болельщики и российский космонавт, сообщили журналистам в пресс-службе проекта.

Акция Тотальный диктант. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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В сирийском университете Тишрин напишут "Тотальный диктант"

Космонавт Олег Артемьев в этом году второй раз присоединится к Тотальному диктанту и напишет текст на орбите, сообщили в пресс-службе. "Русский язык для космонавта важен ничуть не меньше, чем физика или астрономия. И космонавт точно не может быть безграмотным, поэтому желаю 14 апреля удачи всем, а особенно тем, кто мечтает стать космонавтом", — цитируют в пресс-службе слова Артемьева.

На высоте диктант смогут написать и пассажиры трёх бортов авиакомпании S7 Airlines. "Первый рейс эстафеты вылетит из Владивостока, столицы ТД-2018, в Новосибирск, на родину акции. Диктовать часть текста "Утро" в воздухе будет руководитель Тотального диктанта Ольга Ребковец. На рейсе из Новосибирска в Москву ведущая телеканала ГТРК "Новосибирск" Евгения Дергачёва продиктует вторую часть — "День". В Москве эстафету подхватят пассажиры S7 Airlines, путешествующие в Рим. Диктатором заключительной части — "Вечер" — станет телеведущая Первого канала Алла Михеева", — говорится в сообщении.

© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкРуководитель проекта "Тотальный диктант" Ольга Ребковец во время пресс-конференции в Дальневосточном федеральном университете во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Руководитель проекта "Тотальный диктант" Ольга Ребковец во время пресс-конференции в Дальневосточном федеральном университете во Владивостоке

По словам руководителя Тотального диктанта Ольги Ребковец, в этом году к акции всего присоединилось 76 стран и 1 021 город. "Новые высоты для Тотального диктанта — не помеха, как в прямом, так и в переносном смысле. Например, впервые в этом году диктант будет писать группа альпинистов в горах Домбая. Также впервые диктант пройдет в Катаре, Коста-Рике, Панаме, Венгрии, Сирии", — поделилась Ребковец.

Москва в этом году собрала на территории ЦУМа площадку, где звёздные гости будут не диктовать, а писать текст. Ведущим площадки стал главный редактор журнала GQ Игорь Гаранин. Среди тех, кто хочет проверить грамотность, будут главный редактор Vogue Маша Фёдорова и главный редактор Tatler Ксения Соловьёва. Участие подтвердил известный композитор, автор музыки к балетам "Герой нашего времени" и "Нуреев" Илья Демуцкий.

Приморский океанариум. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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"Тотальный диктант" в Приморском океанариуме совместят с шоу дельфинов
В год проведения чемпионата мира по футболу в России к Тотальному диктанту впервые присоединился домашний стадион "Санкт-Петербург" футбольного клуба "Зенит", который станет самой большой площадкой проведения акции в Санкт–Петербурге и проверит грамотность болельщиков перед матчем "Зенит" — "Анжи" 14 апреля.

Традиционно диктант пройдет на площадке Дальневосточного федерального университета, именно на территории ДВФУ 14 апреля диктант прочитает автор текста Гузель Яхина. "Владивосток всегда ставил рекорды. И если семь лет назад мы начинали в небольшой аудитории на 170 человек, то в прошлом году диктант собрал на 25 городских площадках 1 800 человек, в том числе две сотни иностранцев. В этом году 45 площадок вместят более 3 000 человек", — цитирует пресс-служба Тотального диктанта слова координатора проекта во Владивостоке Вячеслава Белякова.

Подготовьтесь к Тотальному диктанту
© Инфографика
Подготовьтесь к "Тотальному диктанту"

"Мне с трудом верится, что уже через два дня мой текст будет зачитан сотням тысяч участников и такой неповторимый и интересный этап моей жизни будет закончен. Для меня Тотальный диктант начался намного раньше: в тот момент, когда началась скрупулёзная, ювелирная работа над текстом совместно с Экспертным советом проекта. Эталонный филологический текст диктанта, безусловно, похож на мой авторский, но он другой", — поделилась Яхина.

© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкАвтор текста для образовательной акции "Тотальный диктант-2018" писательница Гузель Яхина
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Автор текста для образовательной акции "Тотальный диктант-2018" писательница Гузель Яхина
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