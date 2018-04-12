Бастрыкин удвоит число личных приемов граждан из-за роста обращений

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин увеличит количество личных приемов граждан до двух в месяц в связи с увеличившимся числом обращений, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
"Часть поступающих обращений содержит просьбы граждан о личном приеме председателем СК России. В связи со сложившейся ситуацией и ростом количества таких обращений Александр Бастрыкин принял решение проводить личные приемы два раза в месяц", — сказала Петренко журналистам.
Информация о дате и месте приемов размещается на сайте Следственного комитета, отметила Петренко.