На Колыме создадут движение добровольческой помощи в поиске пропавших детей

МАГАДАН, 12 апр — РИА Новости, Людмила Щербакова. Губернатор Магаданской области Владимир Печеный и исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Валерий Солянин в четверг подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает правительство региона.

"Это первое соглашение с региональными властями, которое подписывает Национальный центр на Дальнем Востоке. Была достигнута договоренность о взаимодействии сторон по вопросам развития и поддержки добровольческого движения в Магаданской области в сфере организации поиска и оказания помощи пропавшим и пострадавшим детям", — говорится в сообщении.

Поясняется, что Национальный центр будет содействовать волонтерским организациям в Магаданской области в совершенствовании методик и внедрении современных технологий поиска детей, в организации повышения профессионального уровня добровольцев и взаимодействия поисково-спасательных отрядов на региональном и межрегиональном уровнях.

"В рамках реализации соглашения при правительстве Магаданской области планируется создание постоянно действующего координационного органа по вопросам межведомственного взаимодействия в сфере организации поиска пропавших детей и оказания помощи пропавшим и пострадавшим детям, профилактики самовольных уходов детей из семей и детских учреждений, предупреждения преступлений насильственного и сексуального характера в отношении детей", — дополняет ведомство.

Уточняется также, что в Магадане откроется территориальное подразделение Национального центра на базе поисково-спасательного отряда "Поиск пропавших детей — Магадан".

Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям был создан в 2014 году в рамках реализации указа президента РФ "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы". Организация оказывает помощь и поддержку поисково-спасательным отрядам в различных регионах страны. На данный момент Центр подписал соглашения о сотрудничестве с поисково-спасательными отрядами из 30 регионов.