Первые похороны погибших при крушении Ми-8 пройдут в Хабаровске в субботу

ХАБАРОВСК, 12 апр — РИА Новости. Первые похороны погибших летчиков при падении вертолета Ми-8 в Хабаровске пройдут в субботу, сообщил РИА Новости представитель правительства Хабаровского края.

Ранее сообщалось, что в среду вертолет авиакомпании "Восток" упал на пустыре в районе улиц Антенная — Хирургическая в Хабаровске. На борту были шесть человек. Все они погибли. Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". В Хабаровске введен режим чрезвычайной ситуации. В четверг в Хабаровском крае объявлен день траура.

"Первые похороны погибших пройдут в субботу на городском кладбище", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в Хабаровске в четверг продолжается процедура опознания погибших.

Ранее сообщалось, что мэрия города обещала выделить участки для захоронения на Центральном кладбище Хабаровска.