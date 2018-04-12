Минобрнауки сообщило о росте среднего балла ЕГЭ-2017 по ряду предметов

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Министерство образования и науки РФ сообщает о росте среднего балла единого госэкзамена (ЕГЭ) по физике, информатике, истории и обществознанию, говорится на сайте ведомства в материале по итогам работы за 2017 год.

"Анализ полученных результатов выявил существенный рост среднего балла по ряду предметов по сравнению с предшествующим периодом, например, по физике (2017 год – 52,64; 2016 год – 49,95),информатике и ИКТ (2017 год – 58,68; 2016 год – 56,30), истории (2017 год – 51,82; 2016 год – 48,13), обществознанию (2017 год – 54,98; 2016 год – 52,97)", — говорится в материале.

Также увеличилось количество стобалльников: с 5136 человек в 2016 году до 5144 в 2017, сообщает ведомство. Согласно информации на сайте, до 0,5% снизилась доля участников ЕГЭ по русскому языку, не преодолевших минимальный порог, и подобная тенденция прослеживается по всем учебным предметам.