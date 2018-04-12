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Общество

В детстве больше всех о космосе мечтали строители, узнали социологи

10:5512.04.2018
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкСтарт ракеты-носителя Союз-2.1а. Архивное фотоСтарт ракеты-носителя Союз-2.1а. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Больше всего в детстве мечтали стать космонавтами россияне, работающие в сфере строительства и обслуживания, меньше всего — в медицине и СМИ, следует из опроса Avito, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

Старт ракеты носителя Союз-2.1б с космодрома Восточный. 28 ноября 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Роскосмос и Яндекс-карты опубликовали панорамы космодрома Восточный
Подавляющее большинство россиян (90%) знают, что 12 апреля в России отмечается день, когда Юрий Гагарин совершил первый полет в космос. Самыми осведомленными в этом вопросе оказались жители Уральского округа (95%), а наименее эрудированными — соотечественники из Центрального федерального округа (84%). При этом около 4% респондентов ответили, что 12 апреля празднуется День народного единства.

"Больше всего людей, которые в детстве мечтали о космосе, оказалось среди работников из сфер строительства (18%), промышленности (15%) и обслуживания (15%), меньше всего — в медицине и СМИ (по 1%). Как ни странно, в этом рейтинге третьими с конца (2%) оказались научные сотрудники, без которых освоение космоса происходило бы только в научной фантастике", — отмечается в исследовании.

Среди опрошенных мужчин 16% мечтали стать космонавтами, а вот среди женщин таких оказалось лишь 3%. Больше всего надежд на космическое будущее своих детей питают молодые мужчины (18–29 лет) — из них почти каждый второй (46%) хочет видеть их космонавтами, наименьший энтузиазм продемонстрировали женщины 40–55 лет — из них лишь 14% посчитали эту профессию перспективной.

Больше всего "оптимистов" проживает в Москве и Подмосковье (31%) и Дальневосточном федеральном округе (30%), а самым скептичным отношением к карьере космонавта для своих детей отличаются жители Сибирского и Уральского федеральных округов (по 23%), говорится в исследовании.

Avito — один из крупнейших сайтов объявлений в России. Его ежемесячная аудитория, по данным компании и оценкам Mediascope, составляет 32 миллиона человек.

"И он сказал "Поехали!" Космические страницы истории "Артека"
© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Мария АндрющенкоЮрий Гагарин посещал "Артек" несколько раз, и экспонаты, связанные с его визитами, хранят в музее космоса во дворце "Суук-су". Посещение музея входит в обязательную программу МДЦ.Скафандр космонавта
© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Мария Андрющенко
Юрий Гагарин посещал "Артек" несколько раз, и экспонаты, связанные с его визитами, хранят в музее космоса во дворце "Суук-су". Посещение музея входит в обязательную программу МДЦ.
© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Мария АндрющенкоВ музее космоса артековцы изучают историю жизни Гагарина. Все экспонаты – это подарки гостей лагеря, большая часть экспонатов была передана космонавтами.

На фото: памятник Ю. А. Гагарину, открытый 16 июня 1975 года. Автор – московский скульптор А. А. Емельянцев.


Памятник Ю. А. Гагарину, музей космоса МДЦ Артек
© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Мария Андрющенко
В музее космоса артековцы изучают историю жизни Гагарина. Все экспонаты – это подарки гостей лагеря, большая часть экспонатов была передана космонавтами.

На фото: памятник Ю. А. Гагарину, открытый 16 июня 1975 года. Автор – московский скульптор А. А. Емельянцев.


© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Мария АндрющенкоВ 1961 году, во время одного из посещений лагеря, Гагарин написал письмо будущим пионерам. Это письмо – самый ценный экспонат музея.Письмо Ю. А. Гагарина будущим пионерам
© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Мария Андрющенко
В 1961 году, во время одного из посещений лагеря, Гагарин написал письмо будущим пионерам. Это письмо – самый ценный экспонат музея.
© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Мария АндрющенкоПосещение Гагариным "Артека" положило начало ряду традиций лагеря. Так, в честь Гагарина проходят соревнования по арт-болу (в советское время игра называлась "Снайпер"). Приз для победителей – кубок в виде самолета, на котором летал Гагарин.

На фото: победители в спортивной игре "Снайпер" 1963 года. В руках у Гагарина – кубок-самолет.

Ю. А. Гагарин и артековцы
© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Мария Андрющенко
Посещение Гагариным "Артека" положило начало ряду традиций лагеря. Так, в честь Гагарина проходят соревнования по арт-болу (в советское время игра называлась "Снайпер"). Приз для победителей – кубок в виде самолета, на котором летал Гагарин.

На фото: победители в спортивной игре "Снайпер" 1963 года. В руках у Гагарина – кубок-самолет.

© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Мария АндрющенкоАртековцы не только изучают историю русской космонавтики, но и узнают о современных достижениях науки благодаря "космическим" партнерам "Артека", которые организуют студии ракетостроения и авиамоделирования, а также проводят тематические лекции.Макет спутника
© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Мария Андрющенко
Артековцы не только изучают историю русской космонавтики, но и узнают о современных достижениях науки благодаря "космическим" партнерам "Артека", которые организуют студии ракетостроения и авиамоделирования, а также проводят тематические лекции.
© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Мария АндрющенкоС именем Гагарина связана и повседневная жизнь "Артека". Например, дети перед выступлением или соревнованием на удачу дружно кричат "И он сказал "Поехали!".

На фото: Памятник Гагарину, установленный 12 апреля 1978 года на территории детского лагеря "Хрустальный". Автор – московский скульптор А. А. Емельянцев.


Памятник Гагарину на территории детского лагеря Хрустальный.
© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Мария Андрющенко
С именем Гагарина связана и повседневная жизнь "Артека". Например, дети перед выступлением или соревнованием на удачу дружно кричат "И он сказал "Поехали!".

На фото: Памятник Гагарину, установленный 12 апреля 1978 года на территории детского лагеря "Хрустальный". Автор – московский скульптор А. А. Емельянцев.


© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Мария АндрющенкоВсе экспонаты музея космоса интерактивны. Артековцы могут примерить костюм космонавта и пройти испытание на центрифуге.

На фото: артековец лагеря "Морской" Сергей Мезенцев.

Артековец лагеря Морской Сергей Мезенцев в костюме космонавта
© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Мария Андрющенко
Все экспонаты музея космоса интерактивны. Артековцы могут примерить костюм космонавта и пройти испытание на центрифуге.

На фото: артековец лагеря "Морской" Сергей Мезенцев.

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