В детстве больше всех о космосе мечтали строители, узнали социологи

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Больше всего в детстве мечтали стать космонавтами россияне, работающие в сфере строительства и обслуживания, меньше всего — в медицине и СМИ, следует из опроса Avito, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
"Больше всего людей, которые в детстве мечтали о космосе, оказалось среди работников из сфер строительства (18%), промышленности (15%) и обслуживания (15%), меньше всего — в медицине и СМИ (по 1%). Как ни странно, в этом рейтинге третьими с конца (2%) оказались научные сотрудники, без которых освоение космоса происходило бы только в научной фантастике", — отмечается в исследовании.
Среди опрошенных мужчин 16% мечтали стать космонавтами, а вот среди женщин таких оказалось лишь 3%. Больше всего надежд на космическое будущее своих детей питают молодые мужчины (18–29 лет) — из них почти каждый второй (46%) хочет видеть их космонавтами, наименьший энтузиазм продемонстрировали женщины 40–55 лет — из них лишь 14% посчитали эту профессию перспективной.
Больше всего "оптимистов" проживает в Москве и Подмосковье (31%) и Дальневосточном федеральном округе (30%), а самым скептичным отношением к карьере космонавта для своих детей отличаются жители Сибирского и Уральского федеральных округов (по 23%), говорится в исследовании.
Avito — один из крупнейших сайтов объявлений в России. Его ежемесячная аудитория, по данным компании и оценкам Mediascope, составляет 32 миллиона человек.
На фото: памятник Ю. А. Гагарину, открытый 16 июня 1975 года. Автор – московский скульптор А. А. Емельянцев.
На фото: победители в спортивной игре "Снайпер" 1963 года. В руках у Гагарина – кубок-самолет.
На фото: Памятник Гагарину, установленный 12 апреля 1978 года на территории детского лагеря "Хрустальный". Автор – московский скульптор А. А. Емельянцев.
На фото: артековец лагеря "Морской" Сергей Мезенцев.