Суд начнет рассматривать иск о блокировке Telegram 13 апреля

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Таганский суд Москвы в эту пятницу, 13 апреля, начнет рассматривать по существу иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Заседание назначено на 10.00 13 апреля", — сказала судья Юлия Смолина.

Telegram привлечен к рассмотрению дела о блокировке в качестве заинтересованного лица, а не ответчика. Кроме того, как заинтересованное лицо на процесс привлечена ФСБ, которой Telegram, по закону, обязан передать ключи для расшифровки сообщений пользователей.