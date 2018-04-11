Глава СПЧ приветствует появление нового фонда "Доктор Лиза"

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов приветствует появление еще одной благотворительной организации, которая продолжает дело погибшей Елизаветы Глинки, известной как доктор Лиза, наряду с основанной ею "Справедливой помощью": работы хватит на всех.

Ранее благотворительный фонд имени Елизаветы Глинки "Доктор Лиза", созданный соратниками правозащитницы, официально прошел регистрацию в Минюсте и открыл счет для пожертвований. Как отметила помощница доктора Лизы Наталья Авилова, ставшая директором новой организации, первые проекты и первые подопечные у фонда уже есть.

"Я возглавляю попечительский совет "Справедливой помощи Доктора Лизы" и никакого отношения к работе фонда "Доктор Лиза" не имею. Но мы приветствуем, что существуют уже две благотворительные организации, которые продолжают дело Елизаветы Петровны Глинки. Работы хватит на всех", — заявил Федотов РИА Новости в ответ на вопрос о том, будет ли он участвовать в деятельности нового фонда.

Собеседник агентства подтвердил, что после гибели доктора Лизы в "Справедливой помощи", естественно, наступил очень тяжелый момент. Вместе с тем он выразил надежду, что нынешнее руководство организации успешно преодолеет все трудности.

"Сегодня на заседании попечительского совета прозвучало много критики в их адрес. Но одновременно с этим мы были единодушны в поддержке президента организации Ксении Соколовой. И мы готовы ей помогать", — сообщил Федотов.

Глава СПЧ отметил, что на вторую половину мая назначено следующее заседание попечительского совета — на нем обсудят, как будут выполнены решения, принятые на сегодняшнем заседании.

В среду состоялось очередное заседание попечительского совета благотворительной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы", который возглавляет Федотов. Участники обсудили, в частности, вопрос о сборе медикаментов для университетского госпиталя Тишрин в сирийской Латакии.

Основатель фонда "Справедливая помощь", правозащитница Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, погибла 25 декабря 2016 года при крушении самолета Ту-154 Минобороны, который направлялся в Сирию. Она создала фонд "Справедливая помощь" для помощи бездомным, безнадежным больным, одиноким пенсионерам и инвалидам, которые лишились жилья и средств к существованию.

С момента начала конфликта на Украине доктор Лиза регулярно посещала Донбасс с гуманитарными миссиями — для передачи медикаментов и продуктов питания в больницы, а также для эвакуации больных детей. Многих ребят с родителями она сопровождала на лечение в российские медучреждения, помощь за это время получили сотни детей. После ее гибели президентом фонда стала журналистка Ксения Соколова. В конце мая 2017 года организация официально сменила название на "Справедливая помощь доктора Лизы". Наталья Авилова ранее руководила в этом фонде проектами помощи детям Донбасса и Сирии.