"Радио России" отныне вещает в Верхневолжье в FM-диапазоне

ТВЕРЬ, 11 апр — РИА Новости. Тверская область перешла на вещание "Радио России" в FM-диапазоне и стала первым регионом, который перевел вещание с УКВ в FM-диапазон, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Более чем в 20 населенных пунктах области было установлено современное радиопередающее оборудование.

"Мы сейчас активно занимаемся развитием информационного пространства. Сегодня у нас почти полная зона покрытия региона в стандарте FM, и это другой уровень радиовещания. Важно, что теперь государственные радиопрограммы станут еще более доступными для населения", — сказал на церемонии запуска вещания глава региона Игорь Руденя.

В свою очередь директор филиала РТРС "Тверской областной радиотелевизионный передающий центр" Павел Антипов отметил, что переход на новый диапазон вещания позволит увеличить охват аудитории "Радио России" почти на 24% и составит около 88%. По его словам, планируется установить еще несколько радиопередатчиков в регионе, что увеличит охват населения вещанием "Радио России" до 98%.

Другие новости региона читайте здесь >>