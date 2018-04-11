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Общество

Майрбек Хасиев: каждый турнир в Москве — это новая планка для нас

17:0511.04.2018
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© Фото предоставлено лигой АСВОснователь лиги ACB и бойцовского клуба Berkut Майрбек ХасиевОснователь лиги ACB и бойцовского клуба Berkut Майрбек Хасиев
© Фото предоставлено лигой АСВ

В московском спортивном комплексе "Олимпийский" 5 мая пройдёт турнир по смешанным единоборствам АСВ 86. За звание чемпиона поборются сильнейшие спортсмены ММА. Об организации и программе турнира, о других своих проектах на рынке ММА рассказывает основатель лиги ACB и бойцовского клуба Berkut Майрбек Хасиев:

— Как объяснить пристальное внимание болельщиков к вашим турнирам на фоне остальных турниров по ММА?

© РИА Новости / Антон Денисов
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Безумная неделя Хабиба Нурмагомедова

— Главное отличие состоит в том, что приоритетом номер один для нас являются интересные и конкурентные для зрителей бои. Единоборства у нас в стране существуют давно, однако долгое время бои проходили в формате односторонних избиений заведомо более слабых соперников из-за рубежа. Такой концепт быстро наскучил и люди стали смотреть на Запад, где постоянно проходят интересные и конкурентные поединки. Мы изначально решили, что для нас самое важное — это спортивная составляющая и это легло в основу нашей организации. И как вы видите — мы не прогадали. Мы заняли ту самую нишу, которой так не хватало российскому рынку. В ACB каждый бой — это интрига, это накал страстей, это битва двух равных соперников, где победу может одержать каждый боец. Никому уже не интересно смотреть на избиение вышедших в тираж бойцов любимцами местной публики. Мы несколько лет упорно трудились над созданием именно своего продукта, и можно с уверенностью говорить, что у нас получилось. В нашей лиге на эксклюзивной основе выступает более 150 бойцов и каждый из них четко понимает, что в ACB он не сможет выходить в клетку, чтобы "отбывать номер". Об этом знают болельщики и ценят нас за это.

— Что отличает ваши турниры от состязаний конкурентов?

— Наш слоган- Less show, more fighting или "Меньше шоу, больше боев". Это и есть наше основное отличие. Наши конкуренты часто пытаются смешивать свои ивенты с форматом светского мероприятия. У них на турнирах проходят настоящие концерты и театрализованные представления. Мы категорически против этого и болельщики нас в этом поддерживают. Сейчас этот бизнес стал настолько коммерциализированным, что все компании готовы делать что угодно, лишь бы угодить своим партнерам и спонсорам в надежде заработать лишнюю копейку. В ACB мы, в первую очередь, ориентируемся на интересы бойцов и болельщиков. Мы идем своей дорогой и пусть этот путь куда сложнее и длиннее, но мы уверены, что это единственный верный вариант.

— Какие цели вы преследуете, проводя турниры в странах ближнего и дальнего зарубежья?

Клетка для проведения боев MMA. Архивное фото
© Flickr / MartialArtsNomad.com
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— Наши цели — это не просто покорение российского рынка ММА. Амбиции ACB простираются гораздо дальше. Мы уже являемся третьей лигой в мире по уровню бойцов и не намерены останавливаться на достигнутом. Тем более, наш подход к ведению бизнеса оказался близок многим людям, и большая часть зарубежных турниров проходит при поддержке местных партнеров, что крайне выгодно для нас с финансовой точки зрения. О нашей лиге уже знают более чем в 10 странах мира, а ведь мы существуем всего четыре года и то, что есть сейчас, это только начало нашего "вторжения" на мировой рынок единоборств.

— Еще один ваш успешный проект — Young Eagles…

— Проект Young Eagles был создан для поддержки молодых бойцов на начальном этапе их карьеры. Конкуренция в ММА в последние годы сильно выросла и многие талантливые бойцы столкнулись с проблемой, когда для попадания в ведущие организации от них требуют опыта выступлений на профессиональной арене. Но откуда у молодых бойцов взяться этому опыту? Получался замкнутый круг. Мы эту ситуацию исправили и под эгидой ACB организовали "младшую" лигу под названием Young Eagles. Проект оказался весьма успешным, однако, чтобы зрители не путали его с основной лигой, мы создали отдельный промоушен под названием Berkut Young Eagles. Уверен, в будущем мы увидим немало чемпионов, которые начинали свой путь именно здесь.

— Что необычного вы подготовили к турниру АСВ 86 для ваших болельщиков?

© AFP 2018 / Ed Mulholland / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
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— Каждый турнир в Москве — это новая планка для нас во всех смыслах. Мы всегда стараемся сделать следующий турнир в разы лучше предыдущего. Во-первых, турнир ACB 86 станет самым массовым за последние 7 лет в Российском ММА. Предыдущее событие такого масштаба возглавлял Федор Емельяненко, который является очень известной и узнаваемой личностью, однако мы делаем все не за счет привлеченных звезд, а за счет собственного продукта. Зрителей ждет просто сумасшедший состав участников — я сам как болельщик очень жду этого турнира, потому что абсолютно каждый из 13 поединков будет максимально конкурентным и непредсказуемым. И это при том, что в 4 из них на кону будет стоять пояс чемпиона. В этот раз мы берем новое световое оборудование, которое добавит турниру антуража и зрелищности. Мы полностью переработали систему ограждений и увеличили количество обслуживающего персонала, чтобы зрителям было максимально удобно смотреть наши турниры. В этот раз мы даже выделили специальный "семейный" сектор, чтобы желающие могли посетить турнир с детьми. Мы действительно вкладываем душу в то, что мы делаем, поэтому 5 мая приглашаю всех в СК Олимпийский, и вы сможете лично убедиться в этом.

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