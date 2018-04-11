Бренд тамбовских экопродуктов получил свидетельство Роспатента

ТАМБОВ, 11 апр — РИА Новости. Продукты функционального питания, разработанные учеными Мичуринского государственного аграрного университета, будут производить в Тамбовской области под экобрендом "101 витамин", на который получен патент Федеральной службы по интеллектуальной собственности, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации со ссылкой на Минсельхоз РФ.
"Технологии производства разрабатываются на базе Мичуринского аграрного университета. Среди его инноваций — полезные чипсы из яблок, моркови, клубники. Здесь же изобрели технологии производства зефира, пастилы, шоколада, кексов с добавками из свеклы, топинамбура, тыквы, моркови. На основе мичуринских разработок можно производить фруктово-травяные чаи по уникальной рецептуре, а также конфитюры и варенье", — сказал собеседник агентства.
По его словам, товарный знак "101 витамин" будет распространяться и на конфеты с цукатами из лечебных трав, фруктовое драже с облепихой и медом, овощные салаты и томатные соусы с добавлением пряной зелени и многое другое.
"Сегодня Мичуринск известен на государственном уровне как важнейшая экспериментальная площадка современного российского садоводства и индустрии здорового питания", — процитировали в пресс-службе слова главы администрации Тамбовской области Александра Никитина.