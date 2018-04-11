Бренд тамбовских экопродуктов получил свидетельство Роспатента

ТАМБОВ, 11 апр — РИА Новости. Продукты функционального питания, разработанные учеными Мичуринского государственного аграрного университета, будут производить в Тамбовской области под экобрендом "101 витамин", на который получен патент Федеральной службы по интеллектуальной собственности, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации со ссылкой на Минсельхоз РФ.

По его словам, полученный патент обеспечит бренду правовую защиту от несанкционированного использования другими предприятиями.

"Технологии производства разрабатываются на базе Мичуринского аграрного университета. Среди его инноваций — полезные чипсы из яблок, моркови, клубники. Здесь же изобрели технологии производства зефира, пастилы, шоколада, кексов с добавками из свеклы, топинамбура, тыквы, моркови. На основе мичуринских разработок можно производить фруктово-травяные чаи по уникальной рецептуре, а также конфитюры и варенье", — сказал собеседник агентства.

По его словам, товарный знак "101 витамин" будет распространяться и на конфеты с цукатами из лечебных трав, фруктовое драже с облепихой и медом, овощные салаты и томатные соусы с добавлением пряной зелени и многое другое.

Он добавил, что продукция под новым экобрендом была представлена на федеральной выставке "Россия, устремленная в будущее" в конце прошлого года. Представитель пресс-службы также сообщил, что ученые Мичуринска занимались разработкой программы питания для спортсменов на Олимпиаде в Сочи, участников программы "Марс 500" и SIRIUS-17, космонавтов.

"Сегодня Мичуринск известен на государственном уровне как важнейшая экспериментальная площадка современного российского садоводства и индустрии здорового питания", — процитировали в пресс-службе слова главы администрации Тамбовской области Александра Никитина.

Другие новости региона читайте здесь>>