Голодец рассказала, когда будет решена проблема с доступностью детсадов

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Проблема с доступностью детских садов будет полностью решена в России через два-три года, заявила вице-премьер Ольга Голодец в среду.

"Наша программа по садикам, я считаю, что она нам действительно удалась… Проблемы по регионам есть — есть точки, в которых есть переуплотнение групп, есть ситуации, когда родители хотят водить ребенка (в сад) рядом с домом, что абсолютно законно и правильно, а им предлагают ездить. Я думаю, вот еще несколько лет работы — два-три года — и эта проблема на территории всей РФ должна быть полностью решена", — сказала Голодец в эфире телеканала "Россия 24".

По ее словам, к наиболее проблемным в этом вопросе можно отнести регионы Северного Кавказа. "Там очень много детей, там высокая рождаемость", — пояснила Голодец.