Эксперт Минздрава назвал основные составляющие ЗОЖ

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Здоровый образ жизни включает достаточную физическую нагрузку, присутствие овощей и фруктов в ежедневном рационе, отказ от курения и алкоголя и снижение количества потребления соли, рассказала член-корреспондент РАН, директор ФГБУ "Государственный научно-исследовательский центр профилактической медицины" Минздрава РФ Оксана Драпкина.
По ее словам, сейчас специалисты центра профилактической медицины изучают, насколько приверженность здоровому образу жизни будет связана с общей смертностью, смертностью из-за болезней сердечно-сосудистой системы и других причин.
В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявлял, что продолжительность жизни в стране к концу следующего десятилетия должна быть увеличена с 73 лет до 80 и выше. Президент назвал этот показатель базовым в оценке благополучия граждан.