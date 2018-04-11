Эксперт Минздрава назвал основные составляющие ЗОЖ

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Здоровый образ жизни включает достаточную физическую нагрузку, присутствие овощей и фруктов в ежедневном рационе, отказ от курения и алкоголя и снижение количества потребления соли, рассказала член-корреспондент РАН, директор ФГБУ "Государственный научно-исследовательский центр профилактической медицины" Минздрава РФ Оксана Драпкина.

"В здоровый образ жизни или индекс приверженности здоровому образу жизни входят пять основных компонентов. Первое – это не курить, второе – это потребление овощей и фруктов ежедневно не менее 400 грамм, третье – сниженное потребление соли, менее 5 грамм, четвертое – это достаточная физическая нагрузка, пятое – пониженное потребление алкоголя", — рассказала Драпкина на пресс-конференции РИА Новости, посвященной 70-летию Всемирной организации здравоохранения.

По ее словам, сейчас специалисты центра профилактической медицины изучают, насколько приверженность здоровому образу жизни будет связана с общей смертностью, смертностью из-за болезней сердечно-сосудистой системы и других причин.

В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявлял, что продолжительность жизни в стране к концу следующего десятилетия должна быть увеличена с 73 лет до 80 и выше. Президент назвал этот показатель базовым в оценке благополучия граждан.