Минздрав поддержал идею финансирования лечения редких заболеваний

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Минздрав РФ поддерживает предложение о передаче финансирования лечения орфанных (редких) заболевания на федеральный уровень, сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая с отчетом в Госдуме, предложил правительству обсудить вопрос о передаче финансирования лечения орфанных заболеваний на федеральный уровень.

"Да, безусловно (поддерживаем). Это важно. Это могло бы действительно облегчить получение лекарств в тех случаях, когда они необходимы, и когда граждане испытывают затруднения с реализацией этого права", — рассказал Салагай на пресс-конференции РИА Новости, посвященной 70-летию Всемирной организации здравоохранения.