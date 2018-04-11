В Ингушетии готовят документы для признания жителя старейшим мужчиной земли

НАЛЬЧИК, 11 апр — РИА Новости. Власти Ингушетии займутся подготовкой документов для признания 122-летнего местного жителя Аппаза Илиева самым старым мужчиной планеты, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона.

Десятого апреля официальный сайт Книги рекордов Гиннесса сообщил, что гражданин Японии Масадзо Нонака признан самым старым мужчиной планеты в возрасте 112 лет и 259 дней. Однако на следующий день власти Ингушетии напомнили, что в высокогорном селении Гули Джейрахского района республики проживает Аппаз Илиев, которому первого марта исполнилось 122 года. У Илиева, который на десять лет старше японца, восемь детей, 33 внука и 34 правнука.

"В республике уже создана рабочая группа, которая займется документами Илиева, в том числе, чтобы подготовить все необходимое для его включения в Книгу рекордов Гиннесса", — сказал собеседник агентства.

Он не смог уточнить сроки подготовки документов.