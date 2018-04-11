Медведев призвал оказать моральную поддержку российским спортсменам

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Власти РФ окажут и моральную, и иную поддержку российским спортсменам для защиты их интересов на всех площадках, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы депутатов ГД на отчете правительства в нижней палате парламента.

"Поддержку и моральную, и иную на эту тему, я считаю, мы все обязаны нашим спортсменам оказать", — сказал Медведев, отвечая на вопрос о поддержке российских олимпийцев, недопущенных к ОИ в Южной Корее.

Он отметил, что до сих пор нет мотивировочной части решения олимпийского комитета. "Это означает, что вокруг всей этой темы продолжаются какие-то не вполне понятные процессы, уже прошло очень много времени с момента постановления МОК, но его выдать нам боятся. Считаю, что это абсолютно несправедливое и политизированное отношение к нашей стране и нашим спортсменам", — сказал премьер.

"Нужно добиваться справедливости всеми юридически возможными способами. Это и судопроизводство в спортивном арбитраже, в CAS, туда требования заявлены… Эти иски должны быть рассмотрены и по ним должны быть вынесены решения, но это не препятствует, и на мой взгляд, абсолютно необходимо продолжать исковое производство и в других судах, в том числе в иностранных общегражданских судах, куда наши спортсмены могут заявить свои требования, и они это сделали", — отметил Медведев.

По его словам, это касается и США, и Канады, и Финляндии и некоторых других стран, где, как и в РФ, нужно добиваться решений о защите чести и достоинства в рамках существующих процедур и правил.

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