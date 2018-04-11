Вопрос повышения пенсионного возраста обсуждается, заявил Медведев

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Вопрос повышения в России пенсионного возраста обсуждается, резких и непродуманных решений в этой сфере быть не должно, но такого рода решения уже назрели, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Он отметил, что тема повышения пенсионного возраста — сложный и очень важный вопрос, который обсуждается совместно с законодателями и экспертным сообществом на протяжении уже десяти лет.

"При принятии решения о пенсионном возрасте, очевидно, не должно быть резких, непродуманных и непросчитанных решений. Но при этом государство, исполнительная власть должны все-таки ориентироваться на существующие реалии. Такого рода решения, я думаю, уже назрели, их нужно обсуждать и по ним нужно определяться", — сказал Медведев, отвечая на вопросы парламентариев в ходе своего отчета о работе правительства.