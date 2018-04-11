Двое россиян оказались старше "старейшего жителя земли" из Японии

НАЛЬЧИК, 11 апр – РИА Новости. Двое долгожителей, проживающих в Кабардино-Балкарии и Ингушетии, значительно старше жителя Японии, признанного Книгой рекордов Гиннесса самым старым мужчиной планеты, сообщили РИА Новости власти регионов.

Во вторник официальный сайт Книги рекордов Гиннесса сообщил, что гражданин Японии Масадзо Нонака в возрасте 112 лет и 259 дней признан самым старым мужчиной планеты.

"В Ингушетии в высокогорном селении Гули в Джейрахском районе проживает Аппаз Илиев, которому 1 марта исполнилось 122 года", — сказали в пресс-службе главы региона. У Илиева, который на десять лет старше японца, восемь детей, 33 внука и 34 правнука.

В свою очередь в министерстве труда, занятости и социальной защиты КБР РИА Новости сообщили, что самая пожилая жительница Кабардино-Балкарии – это 127-летняя Нану Шаова, которая проживает в селении Заюково Баксанского района. "Стодвадцетисемилетняя Шаова – самый пожилой получатель пенсии в республике", — отметил собеседник агентства.

И Илиев, и Шаова ведут достаточно активный образ жизни, и в марте текущего года принимали участие в выборах президента России.

Ранее сообщалось, что в июле 2017 года Шаова была внесена в Книгу рекордов России как самый пожилой человек страны. Соответствующий сертификат долгожительнице вручил главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко, отметивший, что это является и мировым рекордом.