Власти за шесть лет добились самой низкой младенческой смертности

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Власти за шесть лет работы добились самой низкой за всю историю материнской и младенческой смертности, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, отметив строительство перинатальных центров по всей стране.

"За шесть лет мы добились самой низкой за всю историю страны материнской и младенческой смертности. Младенческая снизилась на 35 почти процентов, материнская — на 36,5%. Я думаю, все понимают, какой вклад в это внесли перинатальные центры. В них есть все, чтобы помогать мамам, новорожденным в самых трудных, в самых тяжелых случаях. По программе строительства перинатальных центров мы возвели 49 таких клиник. И, кстати сказать, продолжаем строить", — сказал он выступая в Госдуме.

Медведев напомнил о подготовленной программе по детским поликлиникам и детским поликлиническим отделениям в больницах. Он напомнил, что правительство выделяет регионам РФ в течение трёх лет по 10 миллиардов рублей в год для реализации этой программы.

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