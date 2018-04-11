Фильм RT о Сирии и проект #1917LIVE получили золото New York Festivals

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Телеканал RT одержал победу в двух номинациях престижного международного телевизионного конкурса New York Festivals.
Проект RT #1917LIVE, посвященный столетней годовщине революции в России, стал победителем в категории "Цифровой спецпроект", а проморолики к нему получили серебро в категории "Кинематография".
Спецвыпуск программы On Contact телеканала RT America с участием лауреата Пулитцеровской премии Криса Хеджеса завоевал серебряную награду в категории "Лучший репортаж-расследование". Эпизод программы рассказывал о проблеме наркомании в США.
Кроме того, серебро вручили заставке программы RT на испанском "Политическая кухня" и проморолику RT на испанском в соцсетях. Бронзы удостоился специальный эфир RT, посвященный парламентским выборам в Германии.
RT — единственный российский канал, пятикратно номинированный на престижную телевизионную премию Emmy, и многократный призер New York Festivals.