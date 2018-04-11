Фильм RT о Сирии и проект #1917LIVE получили золото New York Festivals

Оператор в офисе телеканала Russia Today в Москве. Архивное фото

Оператор в офисе телеканала Russia Today в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Телеканал RT одержал победу в двух номинациях престижного международного телевизионного конкурса New York Festivals.

Золото New York Festivals получил документальный фильм RT "Дети Сирии. Воспитанные войной". В нем рассказаны истории сирийских детей, многие из которых не помнят мирной жизни.

Проект RT #1917LIVE, посвященный столетней годовщине революции в России, стал победителем в категории "Цифровой спецпроект", а проморолики к нему получили серебро в категории "Кинематография".

Спецвыпуск программы On Contact телеканала RT America с участием лауреата Пулитцеровской премии Криса Хеджеса завоевал серебряную награду в категории "Лучший репортаж-расследование". Эпизод программы рассказывал о проблеме наркомании в США.

Документальные фильмы RT о социальных кастах в Индии и о движении "Морской дозор", которое ведет борьбу за чистоту морей и океанов, завоевали серебро и бронзу соответственно.

Кроме того, серебро вручили заставке программы RT на испанском "Политическая кухня" и проморолику RT на испанском в соцсетях. Бронзы удостоился специальный эфир RT, посвященный парламентским выборам в Германии.

RT — единственный российский канал, пятикратно номинированный на престижную телевизионную премию Emmy, и многократный призер New York Festivals.