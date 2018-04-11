Керченская паромная переправа возобновила работу

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр — РИА Новости. Паромная переправа в Крым в среду возобновила работу после приостановки из-за плохой видимости, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России.

Утром в среду переправа в Крым приостанавливала работу из-за тумана.

"Работа Керченской паромной переправы возобновлена", — сообщили в МЧС.

Керченская паромная переправа (порт Крым — порт Кавказ) и аэропорт Симферополя сейчас являются главными транспортными артериями, связывающими полуостров Крым с материковой Россией. В настоящее время строится Крымский мост через Керченский пролив.