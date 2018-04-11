Собянин поблагодарил бывших узников концлагерей за "дух патриотизма"

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил бывших узников концлагерей за помощь в воспитании молодежи в духе любви к родине и уважения к ее истории, сообщается в телеграмме, опубликованной на сайте главы столицы.

"В апрельские дни 1945 года была перевернута одна из самых страшных страниц Второй мировой войны. Восставшие узники Бухенвальда вернули себе свободу, показав небывалые примеры мужества и героизма. Мы чтим память погибших….Спасибо вам за стойкость, мудрость и особую восприимчивость к чужим невзгодам и бедам. За то, что помогаете воспитывать молодежь в духе любви к Родине и уважения к ее истории", — говорится в телеграмме.

Международный день освобождения узников фашистских концлагерей отмечается 11 апреля в память о восстании узников концлагеря Бухенвальд, которое произошло в 1945 году. Узнав о подходе союзных войск, заключенные обезоружили и захватили в плен около 200 охранников и взяли на себя руководство лагерем. Так они спаслись от смерти: накануне был отдан приказ истребить узников.