Собянин поблагодарил бывших узников концлагерей за "дух патриотизма"

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил бывших узников концлагерей за помощь в воспитании молодежи в духе любви к родине и уважения к ее истории, сообщается в телеграмме, опубликованной на сайте главы столицы.
Международный день освобождения узников фашистских концлагерей отмечается 11 апреля в память о восстании узников концлагеря Бухенвальд, которое произошло в 1945 году. Узнав о подходе союзных войск, заключенные обезоружили и захватили в плен около 200 охранников и взяли на себя руководство лагерем. Так они спаслись от смерти: накануне был отдан приказ истребить узников.