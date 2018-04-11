Керченская паромная переправа приостановила работу из-за тумана

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр — РИА Новости. Керченская паромная переправа приостановила в среду работу из-за плохой видимости, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России.
"Работа Керченской паромной переправы временно приостановлена. Туман", — сообщили в МЧС.
Керченская паромная переправа (порт Крым — порт Кавказ) и аэропорт Симферополя сейчас являются главными транспортными артериями, связывающими полуостров Крым с материковой Россией. В настоящее время строится Крымский мост через Керченский пролив.
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