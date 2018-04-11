МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Россияне с хроническими заболеваниями получат персональное медицинское сопровождение и облегченный доступ к современным сложным препаратам к 2024 году, говорится в материалах Центра стратегических разработок (ЦСР), которые имеются в распоряжении РИА Новости.

"Пациенты с хроническими заболеваниями получат персональное медицинское сопровождение. Будут введены программы лекарственного обеспечения, которые облегчат доступ к современным сложным препаратам", — говорится в докладе.

Как утверждают авторы доклада, каждый пациент в России получит доступ к качественным и высокотехнологичным медицинским услугам. "Врачи будут заполнять меньше бумаг, и у них будет больше времени для пациентов", — отметили в ЦСР.