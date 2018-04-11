ВЦИОМ узнал мнение россиян о лидерстве в освоении космоса

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Подавляющее большинство россиян (84%) верит, что лидером в освоении космоса является наша страна, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), имеющегося в распоряжении РИА Новости.
По данным опроса, 60% россиян думают, что РФ занимает передовые позиции наряду с другими странами, а 24% — что Россия является единственным лидером.
Помимо России, на передовых позициях, по мнению респондентов, также США (64%) и Китай (45%). Япония занимает четвертое место с 3%.
Россияне также выразили свое мнение о космических разработках, которые ведут частные компании.
"Усиление частного сектора в космической отрасли 49% граждан не расценивают как фактор, способствующий ускоренным темпам развития. Значительно меньше тех, кто считает, что увеличение числа частных космических компаний приведет к прорыву – 29% по выборке. Молодежь видит куда больший потенциал, чем старшее поколение: в различных возрастных группах (от 18 лет до 60+) эта доля колеблется от 56% до 19%", — рассказывают социологи.
При этом карьера космонавта для детей или внуков кажется интересной каждому третьему участнику опроса (32%). За последние десять лет их число выросло на 9% (с 23% в 2009 году).
Аналитик ВЦИОМ Иван Леконцев отмечает, что взгляды россиян на освоение космоса остаются достаточно консервативными: в успехи частной космонавтики большинство опрошенных не верит, а масштабные космические проекты, по их мнению, могут затевать только крупные государства.
"Примечательно, что, называя страны, лидирующие в космонавтике, россияне на третье место поставили Китай, но не назвали, например, весьма успешное Европейское космическое агентство с его недавними проектами "Розетта" и "Новые горизонты". Возможно, оно не вспомнилось респондентам именно потому, что за его спиной не стоит какое-то одно государство, а союз нескольких равных", — заявил социолог.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 5-6 апреля. В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом две тысячи респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,2%.
Новый экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-08" 24 марта перешел на борт МКС. На фото - снимок, который сделал космонавт Роскосмоса Олег Артемьев, оказавшись на космической станции.
Ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-08" и новым экипажем МКС стартовала с Байконура 21 марта.
Астрономы получили снимки движения песчаных дюн у северного полюса Марса. Среди одной из возможных причин возникновения на красной планете ландшафта, похожего на ледяные торосы Арктики, ученые называют сезонные циклы образования и таяния сухого льда.
При помощи обсерватории "Гершель" астрономы получили снимок эмиссионной туманности NGC 3372, которая находится в созвездии Киля на расстоянии до 10 000 световых лет от Земли. Благодаря инфракрасному телескопу удалось увидеть запутанную сеть газовых нитей звездообразующих облаков и темных пузырей, перемежающихся яркими горячими точками - местами активного формирования звезд.
Орбитальная обсерватория "Хаббл" получила фотографии крупной галактики NGC 3972 в созвездии Большой Медведицы. Она находится на расстоянии примерно 65 миллионов световых лет от нас. Поэтому на снимке запечатлено то состояние галактики, в котором она находилась, когда по Земле бродили последние динозавры.
Телескоп "Хаббл" обнаружил в созвездии Кита галактику NGC1052-DF2, в которой практически нет темной материи. "NGC1052-DF2 выглядит так, как будто кто-то взял типичную галактику и оставил от нее лишь шаровые скопления и группы звезд на ее окраинах, и выбросил все остальное. Теорий, которые бы предсказывали существование таких объектов, просто не существует", - отмечают ученые.
Космонавт Олег Артемьев сфотографировал астронавтов НАСА Ричарда Арнольда и Эндрю Фьюстела, когда они вышли в открытый космос, чтобы провести технические работы на модуле "Транквилити".
Космический зонд Juno получил снимки экваториальной области южного полюса Юпитера. На фото, полученном путем наслоения нескольких кадров, сделанных в разных экспозициях, видны области встречи "дня" и "ночи".
Пилотируемый корабль "Союз МС-08" во время приближения к МКС. Стыковка с космической станцией прошла 23 марта в автоматическом режиме.
Астрономы выяснили, что на поверхности Цереры существует смена времен года, в ходе которых часть ее запасов льда периодически тает, взаимодействует с другими породами и затем замерзает. Эти климатические изменения зависят от положения Цереры относительно Солнца.
Автоматическая межпланетная станция Juno получила фотографии шторма в северном полушарии Юпитера. В момент съемки зонд находился в 12 тысячах километров от облачного слоя газового гиганта.
В середине марта на Солнце возникла длинная корональная дыра, которая растянулась более чем на половину диаметра звезды. Корональные дыры это области открытых магнитных полей, из которых солнечный ветер устремляется в космос. Они возникают из-за нарушений естественных процессов внутри звезды.
Космонавт Антон Шкаплеров с борта МКС сфотографировал тезку легендарного пиратского острова из голливудских фильмов. "Тортуга? Тортуга!", — помните, как кричал Джек Воробей, приближаясь к пиратскому острову? И я так же радовался, увидев островок из иллюминатора космической станции. Только вот пиратов там нет, потому что этот остров — тезка прославленного Голливудом карибского местечка. Тортуга-"полумесяц" находится не в Карибском море, а в Тихом океане. А "туземцами" здесь можно считать только галапагосских чаек и морских игуан, поскольку он необитаем", - отметил космонавт.
Телескоп "Хаббл" сфотографировал шаровое звездное скопление галактик М62, которое находится в созвездии Змееносца. Из-за своей близости к центру Галактики, скопление деформировано воздействием гравитационных сил и имеет чрезвычайно плотное ядро, состоящее примерно из 150 000 звезд.
Телескоп "Хаббл" сфотографировал спиральную галактику с перемычкой NGC 1015 в созвездии Кит. Она находится на расстоянии примерно 118 миллионов световых лет от Земли. Она расположена таким образом, что удалось сфотографировать ее симметрично закрученные рукава и яркий "бар" из газа и звезд, похожий по форме на фейерверк "Колесо Кэтрин".