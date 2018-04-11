ВЦИОМ узнал мнение россиян о лидерстве в освоении космоса

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Подавляющее большинство россиян (84%) верит, что лидером в освоении космоса является наша страна, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), имеющегося в распоряжении РИА Новости.

По данным опроса, 60% россиян думают, что РФ занимает передовые позиции наряду с другими странами, а 24% — что Россия является единственным лидером.

Помимо России, на передовых позициях, по мнению респондентов, также США (64%) и Китай (45%). Япония занимает четвертое место с 3%.

Россияне также выразили свое мнение о космических разработках, которые ведут частные компании.

"Усиление частного сектора в космической отрасли 49% граждан не расценивают как фактор, способствующий ускоренным темпам развития. Значительно меньше тех, кто считает, что увеличение числа частных космических компаний приведет к прорыву – 29% по выборке. Молодежь видит куда больший потенциал, чем старшее поколение: в различных возрастных группах (от 18 лет до 60+) эта доля колеблется от 56% до 19%", — рассказывают социологи.

При этом карьера космонавта для детей или внуков кажется интересной каждому третьему участнику опроса (32%). За последние десять лет их число выросло на 9% (с 23% в 2009 году).

Аналитик ВЦИОМ Иван Леконцев отмечает, что взгляды россиян на освоение космоса остаются достаточно консервативными: в успехи частной космонавтики большинство опрошенных не верит, а масштабные космические проекты, по их мнению, могут затевать только крупные государства.

"Примечательно, что, называя страны, лидирующие в космонавтике, россияне на третье место поставили Китай, но не назвали, например, весьма успешное Европейское космическое агентство с его недавними проектами "Розетта" и "Новые горизонты". Возможно, оно не вспомнилось респондентам именно потому, что за его спиной не стоит какое-то одно государство, а союз нескольких равных", — заявил социолог.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 5-6 апреля. В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом две тысячи респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,2%.