Для самки приморского леопарда предложили более 600 вариантов имен

ВЛАДИВОСТОК, 11 апр — РИА Новости. Пять вариантов имени для самки дальневосточного леопарда вышли в финал голосования: Тайга, Пятнашка, Маруся, Весна и Надежда, сообщает пресс-служба нацпарка "Земля леопарда".

В преддверие шестилетия "Земли леопарда" в группах нацпарка в социальных сетях была запущена акция по выбору имени для одной из самок дальневосточного леопарда под номером Leo 61F. Пользователям было предложено назвать свой вариант, а затем принять участие в голосовании за одно из пяти имен – самых популярных среди названных.

"Пользователи социальных сетей назвали более 600 вариантов имени для самки дальневосточного леопарда Leo 61F в рамках акции, приуроченной к шестилетию "Земли леопарда". Теперь подписчикам национального парка предстоит выбрать одно из пяти наиболее часто предлагаемых имен: Тайга, Пятнашка, Маруся, Весна или Надежда", — говорится в сообщении.

В социальных сетях предлагали назвать леопарда Венерой, Афродитой, Артемидой и Лакшми. Также пользователи писали имена, связанные с географией: Приморочка, Хасания и Шаморой — по китайскому названию бухты в пригороде Владивостока.

Итоги акции будут подведены 17 апреля.

Leo 61F — молодая самка, живущая на юге "Земли леопарда". Впервые она попала в объектив фотоловушки в 2015 году. По мнению специалистов, три года назад она только вышла из-под материнской опеки, а значит сейчас ей около четырех-пяти лет. По данным фотомониторинга, Leo 61F еще не рожала котят.

Национальный парк был образован в Приморском крае постановлением правительства России 5 апреля 2012 года. Под его охраной находится около 70% ареала дальневосточного леопарда — самой редкой крупной кошки планеты. В 2017 на территории нацпарка было зафиксировано 84 взрослых особей хищника.