Более 750 квартир переданы в I квартале в ЯНАО для переселения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 апр — РИА Новости. Фонд жилищного строительства Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в первом квартале 2018 года передал в собственность муниципалитетов и жителей региона более 750 квартир для переселения из ветхого жилья, что в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает во вторник пресс-служба правительства округа.

"В рамках выполнения государственных обязательств по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Фонд жилищного строительства Ямало-Ненецкого автономного округа в этом году передал в собственность муниципальных образований и граждан 751 квартиру, общая площадь нового жилья составила более 39 тысяч квадратных метров. В сравнении с аналогичным показателем минувшего года, общее количество новой жилплощади, переданной Фондом для переселения из ветхого и аварийного жилья, увеличилось в 3,5 раза", — говорится в сообщении.

В списках по передаче жилья для дальнейшего переселения граждан на первом месте находится Новый Уренгой. Это 343 квартиры общей площадью почти 18 тысяч квадратных метров. В микрорайоне Тундровый введены в эксплуатацию два дома, новостройки ждут заселения, уточняют власти.

В Пуровском районе передано 69 квартир площадью 4248 квадратных метров. В городе Ноябрьск с начала года фонд передал 66 квартир площадью 3912 квадратных метров. В Надымском районе с начала 2018 года муниципалитету и собственникам передано 50 квартир площадью 2320 квадратных метров. В Шурышкарском районе для переселения из ветхого и аварийного гражданам переданы 32 квартиры, площадь которых — 1454 квадратных метра, добавили в правительстве.

В 2017 году Фонд передал в собственность муниципальных образований 2 283 квартиры общей площадью 108,1 тысячи квадратных метров.

"Сегодня в только рамках реализации программы по переселению из ветхого и аварийного жилья на территории ЯНАО с участием Фонда жилищного строительства округа строится более 145 тысяч квадратных метров жилья, это 2 796 квартир", — отмечается в сообщении.

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