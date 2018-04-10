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Общество

Житель Орска рассказал про поездки к месту падения Ан-148 в Подмосковье

Сюжет:
Крушение самолета Ан-148 в Подмосковье (353)
17:2110.04.2018
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© РИА Новости / Михаил КевхиевНа месте крушения Ан-148 в Подмосковье. Архивное фотоНа месте крушения Ан-148 в Подмосковье. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Кевхиев

СЕЛО СТЕПАНОВСКОЕ (Раменский район), 10 апр — РИА Новости. Житель Орска Андрей рассказал РИА Новости, что часто совершает рабочие поездки в Подмосковье и иногда посещает место падения самолета Ан-148 в селе Степановское Раменского района Московской области.

Пассажирский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Орск, 11 февраля 2018 года пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта "Домодедово". Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа. Все они погибли.

На расстоянии около километра от места падения самолёта в разных местах выставлены наряды полиции, которые перекрывают подъезды к территории. Журналистов к месту крушения не пускают. Один из кордонов расположился рядом с местной церковью. Местных пропускают лишь при предъявлении паспорта. Обойти кордоны по болотистой местности не представляется возможным.

"Я был в селе зимой, когда велись поисково-спасательные работы. Когда я все это увидел, у меня был ком в горле… Часто приезжаю по работе в Подмосковье (у Андрея фургон с прицепом), путь проходит через Степановское, иногда заезжаю к месту падения самолёта. Сегодня правда меня остановили полицейские, сказали, что территория оцеплена в связи с возобновлением поисковых работ", — рассказал собеседник агентства, добавив, что его лично или его семьи данная трагедия не коснулась.

Житель Орска согласился отвезти корреспондента РИА Новости на окраину села, откуда можно увидеть место крушения самолёта, не пересекая при этом полицейские кордоны.

"Зимой было лучше видно, потому что все вокруг было белое. Если приглядеться, то у одиноко стоящей берёзы можно увидеть, как спасатели ведут поисковые работы", — сказал собеседник агентства. В этом убедился и корреспондент агентства.

Ранее в одном из Telegram-каналов появилось сообщение со ссылкой на одну из родственниц погибших в авиакатастрофе, которая рассказала, что на месте крушения самолета Ан-148, разбившегося в феврале, до сих пор находятся фрагменты воздушного судна, личные вещи и останки погибших. Это заявление было широко освещено рядом СМИ.

Как сообщила во вторник официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, следователи после схода снега вместе с МЧС возобновили осмотр места крушения самолета Ан-148 в Подмосковье. В свою очередь источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что после возобновления осмотра места крушения спасатели обнаружили тринадцать фрагментов самолета.

Крушение самолета в Подмосковье
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Крушение самолета в Подмосковье

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Общество
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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farscape1977
Ну неужели нельзя было пилотам включить смартфон с яндекс-картами. Приложение показывает скорость движения по GPS и Глонасс. И почему самолёты летают без Глонасс в штатном оборудовании?!!
17:32
10.04.2018
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