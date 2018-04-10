Тверские власти разработают проект по улучшению демографии в регионе

ТВЕРЬ, 10 апр — РИА Новости. Разработать региональный проект в сфере демографии поручил губернатор Тверской области Игорь Руденя, сообщает пресс-служба правительства области.
"Это одно из ключевых направлений нашей работы, от которого будет зависеть будущее Тверской области. Основная задача — обеспечить прирост коренного населения региона. Важно, чтобы социальные меры поддержки дополнялись мерами экономического развития — созданием новых рабочих мест, новых производств, развитием туризма", — сказал глава региона на заседании кабмина.
В пресс-службе напомнили, что в ноябре прошлого был принят комплекс федеральных мер, направленных на улучшение демографической ситуации в стране. Тверская область включилась в реализацию "демографического пакета" и на эти цели региону в 2018 году предусмотрены 1,8 миллиарда рублей.
"Обозначена первоочередная задача — увеличение рождаемости. В ее решении особое внимание будет уделяться улучшению репродуктивного здоровья населения, применению вспомогательных репродуктивных технологий, профилактике и снижению числа абортов, поддержке молодых семей, содействию занятости молодых родителей, улучшению жилищных условий. Предполагается к 2021 году повысить показатели рождаемости в Тверской области до 11 новорожденных на 1 тысячу жителей, что выше нынешнего среднего показателя по ЦФО", — цитирует пресс-служба слова зампреда правительства — министра здравоохранения Тверской области Виталия Синоды.
По его словам, еще одним важным направлением станет снижение смертности. "Здесь планируется усилить работу по профилактике, своевременному выявлению и лечению заболеваний, формированию здорового образа жизни у населения, развитию программы оказания высокотехнологичной медицинской помощи", — сказал Синода.