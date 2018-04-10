Эсеры призвали бесплатно менять газовое оборудование в квартирах малоимущих

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. "Справедливая Россия" предлагает сделать бесплатной для малоимущих, многодетных семей замену газового оборудования в многоквартирных домах, подготовка соответствующей инициативы уже ведется, заявил лидер эсеров Сергей Миронов.

По его словам, главная причина ЧП с бытовым газом в домах — человеческий фактор.

"Он (человеческий фактор) здесь работает в двух ипостасях: первое — люди пытаются самостоятельно что-то делать на изношенном оборудовании, соответственно, получается трагедия. С другой стороны, и государство ничтоже сумняшеся возложило все на плечи граждан" — заявил Миронов журналистам.

По его словам, не у всех россиян есть средства на замену газового оборудования, из-за чего они экономят на собственной безопасности.

"Необходимо государству хотя бы частично взять эти проблемы на себя, хотя бы для малоимущих. Для тех, кто у нас живет за чертой бедности, для многодетных семей и других модернизация газового оборудования должна быть бесплатной. Такую инициативу мы готовим" — отметил политик.