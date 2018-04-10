МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Вопросы ветеринарного контроля будут возвращены с регионального на федеральный уровень, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы передали ветеринарный контроль на региональный уровень, и, соответственно, сразу все это начало уходить. В Краснодаре на форуме коллеги ставили вопрос о том, чтобы поднять (контроль) опять на федеральный (уровень), мы это сделаем", — заявил Путин во вторник на встрече с учеными в Курчатовском институте.

На встрече был поднят вопрос об угрозе отечественной ветеринарной науке, которая потеряла множество научно-исследовательских институтов: сейчас их осталось только четыре. В связи с этим было предложено создать в Сибири, Урале, Дальнем Востоке, Юге и Центре страны научно-исследовательские ветеринарные центры под координацией Академии наук.

"Вот эта программа, которую вы предлагаете по ветеринарному контролю и в целом по науке, она будет уместна", — сказал президент РФ.