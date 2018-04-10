Кузнецова планирует создать онлайн-центр для сбора мнений молодежи

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова совместно со студентами МГИМО планирует создать онлайн-центр, где молодые люди смогут высказывать свои предложения по решению актуальных проблем, говорится в сообщении на сайте омбудсмена.

"Детский омбудсмен Анна Кузнецова предложила активным студентам Московского государственного института международных отношений совместно с аппаратом уполномоченного по правам ребенка создать информационно-аналитический онлайн-центр, который позволил бы молодежи высказывать свое мнение, предлагать решения тех или иных вопросов. Инициатива уполномоченного была поддержана студентами, а также ректором МГИМО Анатолием Торкуновым", — сказано на сайте.

В материале уточняется, что в ходе встречи студенты МГИМО задавали омбудсмену вопросы про воспитательную функцию государства и общественных организаций, про материальное оснащение детских домов и доступность детской медицинской помощи. Также поднимался вопрос о роли молодежи в решении этих и подобных проблем.

Согласно представленной на сайте информации, уполномоченный также пригласила самых активных студентов принять участие в деятельности некоторых рабочих групп ее общественного совета. Ранее Кузнецова сообщала, что планирует создать детский общественный совет при своем аппарате.