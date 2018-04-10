"Нижегородский центр медицины катастроф" получил 29 карет скорой помощи

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 апр — РИА Новости. Почти 30 карет скорой медицинской помощи получил "Нижегородский центр медицины катастроф" в рамках подготовки к ЧМ-2018, все машины станут дежурить на объектах чемпионата, сообщила пресс-служба правительства региона.

Уточняется, что ключи от "скорой помощи" вручил врио главы региона Глеб Никитин. Автомобили укомплектованы на базе "ГАЗель NEXT" и 16 из них предназначены для работы общепрофильных выездных бригад, а 13, с более широким перечнем оборудования, — для работы специализированной выездной бригады и позволяют оказывать реанимационную помощь (реанимобили).

"После Чемпионата мира по футболу все автомобили останутся в регионе и будут служить жителям Нижегородской области. Это позволит повысить качество медицинской помощи. На время Чемпионата мира мы не отвлекаем бригады, которые обслуживают жителей региона. Все будет работать в штатном режиме, а в рамках Чемпионата задействуем именно дополнительные машины", — приводит пресс-служба слова Никитина.

По словам президента "Группы ГАЗ" Вадима Сорокина, чьи слова также приводит пресс-служба, раньше автомобили для оказания интенсивной помощи больным — реанимобили, в основном закупались на шасси иностранных производителей. В прошлом году ГАЗ освоил производство реанимобилей на шасси "ГАЗель NEXT".

В пресс-службе добавили, что скорая помощь в дни Чемпионата будет работать в усиленном режиме. Все новые автомобили будут дежурить на объектах ЧМ, и это больше, чем в других регионах. Сотрудники "скорой помощи" проходят усиленные курсы подготовки и обучаются английскому языку, а также проходят интенсивный курс оказания реанимационной помощи.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

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