ГД поддержала поправки к закону о реабилитации жертв политических репрессий

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении поправки к федеральному закону "О реабилитации жертв политических репрессий", регулирующие вопрос признания лиц жертвами политических репрессий.

Поправки предлагается внести в федеральный закон "О реабилитации жертв политических репрессий". В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что в настоящее время решения о признании лиц подвергшимися политическим репрессиям должны приниматься на основании проверки материалов уголовных и административных дел. Вместе с тем участились случаи, когда при необходимости получения информации из зарубежных государств уполномоченные органы этих государств предоставляют материалы в сроки, не позволяющие соблюсти требования российского законодательства, либо не предоставляют их вовсе.

Согласно законопроекту, прокуратура совместно с органами госбезопасности и органами внутренних дел проверяют представленные материалы, составляют заключения и выдают справки о признании лиц подвергшимися политическим репрессиям и подлежащими реабилитации либо пострадавшими от политических репрессий.