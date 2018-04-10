Некоммерческим организациям улучшили условия налогообложения

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Госдума РФ во втором чтении приняла проект федерального закона "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации", который значительно улучшит условия налогообложения для некоммерческих организаций, реализующих социально значимые проекты. Изменения в первую очередь коснутся работы добровольческих объединений.

В частности, в законодательство внесена поправка, уточняющая виды доходов волонтеров, освобождаемые от обложения налогом на доходы физических лиц. Согласно документу, теперь от налога освобождаются средства, полученные волонтерами в натуральной форме.

До принятия этой поправки все сервисы для добровольцев (экипировка, страхование жизни и здоровья, обеспечение питанием, транспортные билеты и наем жилого помещения) представляли собой получение дохода в натуральной форме, который облагался НДФЛ в размере 13%.

"Теперь эти средства можно будет направить на улучшение условий деятельности добровольцев — разнообразить питание, улучшить условия размещения, сделать расширенную страховку жизни и здоровья", — заявил член координационного совета по развитию добровольчества ОП РФ, заместитель генерального директора АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" Александр Карпов.

Принятие этого законопроекта следует рассматривать как шаг со стороны государства, направленный на поддержку и развитие всего волонтерского движения в России, уверен член ОП РФ и председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев.

"Это решение особенно важно для тех волонтерских организаций, которые проводят масштабные волонтерские программы, привлекают тысячи добровольцев к этой работе. В нашей стране таких организаций много, и принятие такого закона в Год добровольца (волонтера) имеет большое символическое значение и может только приветствоваться", — подчеркнул он.

Экономия на благо общества

Кроме того, законопроектом освобождаются от налогообложения премии и призы физическим лицам, которые выдаются НКО за счет грантов президента Российской Федерации. В эту же категорию попадут гранты, которые будут выделяться детям и представителям молодежи в рамках проектов по выявлению и поддержке молодых талантов в области культуры и искусства.

"Некоммерческие организации проводят множество различных конкурсов, соревнований, фестивалей, конференций. Оплата проезда, проживания, питания образует доход участников таких мероприятий, с которого должен уплачиваться налог. Теперь же, если проезд, проживание, питание некоммерческая организация будет оплачивать участникам мероприятий за счет президентского гранта, налог на доходы физических лиц взиматься не будет", — отметил генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин.

По его словам, данная норма позволит некоммерческим организациям сэкономить дополнительные средства, которые могут быть направлены на социально значимые цели, связанные с реализацией проекта, на который выдан грант.