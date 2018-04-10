Социальный статус ученых будет повышаться, заявил Путин

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Социальный статус ученых, конструкторов, инженеров, которые двигают отечественную науку вперед и добиваются настоящих прорывов, будет и дальше повышаться, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Весь наш проект пространственного развития страны, о котором, как вы могли заметить, говорится в послании, направлен на создание условий для творчества людей, чтобы они объединялись, создавали новые исследовательские коллективы, чтобы везде по всей России открывались возможности для самореализации, для интересной работы и для насыщенной полноценной жизни. Конечно, мы будем и дальше повышать социальный статус ученых, конструкторов, инженеров — всех, кто двигает отечественную науку вперед, добивается настоящих прорывов", — сказал Путин на встрече с руководством РАН и НИЦ "Курчатовский институт".